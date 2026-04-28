Cacciamani: "Mi piacerebbe tornare al Torino. Con i giovani in Serie A c'è troppa poca pazienza"

Dopo essersi fatto le ossa in Serie B con la maglia della Juve Stabia, adesso Alessio Cacciamani è pronto a rientrare al Torino. A confermarlo è stato lui stesso ai microfoni de La Stampa: "Mi piacerebbe perché al Toro sto bene, ma prima devo finire questa stagione nel modo migliore. Ci sono ancora due partite di campionato e poi i playoff: ora mi concentro solo su questo".

Cacciamani ha raccontato anche l'emozione vissuta al debutto con la Nazionale Under 21 e i consigli del ct Baldini: "Me ne ha dati una marea, proprio a livello di vita su come affrontare le situazioni. Una cosa che va oltre il campo: quei dieci giorni in Under 21 sono stati speciali. L'assenza dell'Italia al Mondiale? Avevo 7 anni dall'ultimo Mondiale con l'Italia, mi dispiace perché quello è un momento di gioia che unisce tutti".

In conclusione l'esterno classe 2007 si è espresso anche sulle difficoltà incontrate dai giovani in Italia e sul poco spazio che hanno in Serie A: "Credo sia una questione di pazienza. Bisogna puntare sui giovani e aspettarli, senza bocciarli alle prime difficoltà. Poi certo, la fiducia va guadagnata ogni girono sul campo perché nessuno ti regala nulla ma quando raggiungi certi obiettivi ti dà ancora più motivazione".