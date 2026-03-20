Cagliari, Deiola: "Oggi 0 tiri in porta? Serve più coraggio, lavoreremo nella sosta"

Il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Napoli perso per 0-1 e valido per la 30^ giornata.

Corsa salvezza?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita, a prescindere dall'avversario. Ogni partita è buona per raggiungere l'obiettivo, il campionato è difficile ma possiamo fare punti contro chiunque quando l'atteggiamento è giusto. Oggi risposta importante dopo Pisa, complimenti al Napoli e ora abbiamo la sosta per recuperare e poi ripartire per il rush finale".

Oggi 0 tiri in porta: a cosa è dovuto?

"Abbiamo avuto tanti infortuni, chi entrava ha portato i suoi frutti e siamo arrivati a 30 punti. Ci serve più coraggio, stiamo cercando di lavorare e lavoreremo ancora di più nella sosta".

C'è convinzione tra di voi?

"Deve essere lo spirito di partenza, a noi non deve mai mancare l'atteggiamento e la fame. Si cerca di lavorare anche su questo e far restare tutti sul pezzo".

Quando lo fai il gol dell'anno?

"Mi accontento di fare il gol salvezza, anche se la appoggio in porta".