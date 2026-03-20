Cagliari, Dossena: "Dobbiamo mettere il 101%, col Napoli magari il 99 non basta"
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Il difensore del Cagliari Alberto Dossena ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 30^ giornata.
Bene contro le grandi.
"Siamo consapevoli delle nostre qualità, dobbiamo mettere l'atteggiamento giusto in ogni gara. Non deve mancare soprattutto contro il Napoli".
Terza gara col Napoli: cosa bisogna fare?
"Dobbiamo mettere il 101%, sappiamo che il 99 non basta. Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister e poi vedremo come andrà a finire".
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