Cagliari-Fiorentina 0-0, prima gara del campionato senza nessun tiro in porta

Una gara, quella fra Cagliari e Fiorentina, dominata dalla tensione per un risultato negativo che rimetterebbe a rischio la salvezza. Per questo motivo il match della Sardegna Arena è stata l’unica sfida di questo campionato in cui non c’è stato alcun tiro in porta. La statistica è stata fornita da OPTA.