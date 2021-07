Cagliari, Giulini replica a Giovanni Simeone: "Andrà via solo con un'offerta adeguata"

vedi letture

Giovanni Simeone via da Cagliari solo per un'offerta adeguata. Dopo le dichiarazioni dell'attaccante argentino, che ha detto di voler fare questa estate il salto di qualità, arriva la replica del presidente Tommaso Giulini: "Parliamo di un giocatore che nei suoi anni di Serie A è sempre andato in doppia cifra facendo la media ponderata, nell’arco di una stagione ci sono gli imprevisti e avere la fortuna di avere anche Simeone è un grande valore. Se dovesse arrivare un’offerta congrua però tutti sono sul mercato: non c'è un giocatore che non sia cedibile in caso di offerta congrua, perché abbiamo bisogno di fare almeno un’uscita, ma non è ancora arrivata questa offerta”.

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Tommaso Giulini.