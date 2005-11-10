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Cagliari, ecco il baby Pogba: depositato il contratto di Akarakiri dall'Everton

Cagliari, ecco il baby Pogba: depositato il contratto di Akarakiri dall'Everton TUTTOmercatoWEB
© foto di Maria Laura Scifo
Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 15:26Serie A

Ademide Akarakiri è un nuovo giocatore del Cagliari. Centrocampista inglese classe 2007 prelevato dall'Everton a titolo definitivo, è una delle grandi scommesse della società sarda in vista della prossima stagione. In patria il giocatore, per movenze e colpi, è stato paragonato ad un giovane Paul Pogba.

Già nelle scorse settimane Akarakiri si era presentato in Sardegna per svolgere le visite mediche di rito, ora è arrivato anche il deposito del contratto in Lega Calcio. L'operazione è stata chiusa a titolo definitivo.

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