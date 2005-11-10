Ufficiale
Il Barletta saluta Lattanzio. Il capitano che ha guidato la risalita in C del club biancorosso
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Si è ufficialmente conclusa quest'oggi l'avventura di capitan Riccardo Lattanzio al Barletta, con il club che ha voluto salutare il giocatore con un toccante post su Instagram. Questo, il testo:
"Abbiamo scelto di fermare il tempo per rivivere uno dei momenti più intensi del tuo cammino in biancorosso.
Un momento che racconta molto più di qualsiasi statistica.
Un momento che sa di sacrificio, leadership e amore per i nostri colori.
Hai guidato la risalita del Barletta in Serie C, senza dimenticare la vittoria della Coppa Italia Dilettanti e il trionfo nel campionato di Eccellenza.
Grazie per essere stato il nostro capitano Riccardo, dentro e fuori dal campo.
Barletta e il Puttilli saranno sempre casa tua".
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