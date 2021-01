Cagliari, Joao Pedro dopo il pari contro il Sassuolo: "Fa male, non meritavamo questa beffa"

L’attaccante del Cagliari Joao Pedro ha commentato così il match pareggiato in casa contro il Sassuolo: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Sassuolo ha grande qualità e gioca bene a calcio. L’avevamo preparata bene, dispiace non avere ottenuto di più: la squadra ha reagito, eravamo ad un passo da una vittoria fondamentale che avremmo meritato. Ripartiamo dalle cose positive fatte e continuiamo con fiducia. Siamo una squadra forte, ma lo dobbiamo dimostrare sempre sul campo. La prestazione oggi c'è stata, abbiamo dimostrato che siamo vivi e vogliamo lottare tutti insieme, soffrendo da squadra e rimanendo in partita. Queste sono le cose dalle quali ricominciare, mettere la testa sul campo e sul lavoro senza farci abbattere. Il momento è delicato ma questo non deve farci perdere sicurezza e combattività, perché il calcio è fatto anche di queste delusioni e la nostra situazione ci impone di lottare ancora di più. Il risultato fa male, non meritavamo questa beffa che rende più amaro il nostro momento. Dobbiamo pensare a ripartire: ognuno deve dare il suo contributo, noi più esperti come i più giovani, che dobbiamo aiutare perché hanno grandi qualità ma meno esperienza".