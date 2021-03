Cagliari, Joao Pedro: "Non ho l'ossessione di giocare in una big. Qui mi sento un numero uno"

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato anche dell'arrivo di Semplici: "Ha portato una nuova serenità e un bel po' di entusiasmo. E sette punti in quattro partite. Di Francesco? Era più rigido ma eravamo noi calciatori a dover cambiare passo e ci siamo riusciti". Parlando di rimpianti, dopo aver dichiarato di non averne neppure uno, aggiunge: "Non ho l'ossessione di battermi per lo scudetto o per una coppa europea. Sono il capitano di quello che per me è il club migliore del mondo, la gente che viene in questa città stupenda non vuole più andarsene. Per me tutto questo equivale a essere un numero uno".