Cagliari, Nainggolan: "La classifica non mi preoccupa. Partiti male, dobbiamo finire bene"

Terza avventura al Cagliari per Radja Nainggolan, che al Corriere dello Sport ha parlato dei suoi obiettivi in questa stagione, dicendosi non preoccupato della posizione in classifica dei sardi: "Quando c'è da combattere mi diverto, l'anno scorso siamo partiti benissimo e abbiamo finito male: quest'anno dobbiamo fare il contrario".