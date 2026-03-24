Cagliari, operato Idrissi per la ricostruzione del legamento crociato: il comunicato
Nella giornata odierna, fa sapere il Cagliari attraverso i suoi canali ufficiali, Riyad Idrissi è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è riuscita perfettamente. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo.
La squadra rossoblù, si legge sul sito ufficiale, si è trovata questo pomeriggio al CRAI Sport Center di Assemini per la ripresa degli allenamenti. Nella settimana di sosta del campionato, senza i cinque calciatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali – Caprile e Palestra (Italia), Kılıçsoy (Turchia), Obert, (Slovacchia) e Sulemana (Ghana) – il gruppo ha iniziato la seduta con dei lavori di attivazione. A seguire serie di esercitazioni dedicate al possesso palla, poi una partita giocata su campo ridotto.
Lavori personalizzati per Gennaro Borrelli e Joseph Liteta. Nuovo allenamento fissato per domani, mercoledì 25 marzo, al pomeriggio.