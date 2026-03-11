Cagliari, tegola Idrissi: lesione del legamento crociato anteriore. Il comunicato
Tegola in casa Cagliari: come comunicato dal club sardo sul proprio sito ufficiale, Riyad Idrissi, terzino rossoblù, ha infatti riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
Il comunicato del Cagliari.
"A seguito dell’infortunio riportato in gara, Riyad Idrissi si è sottoposto ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali, svolti presso la struttura CDS – Casa della Salute di Cagliari, che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche".
