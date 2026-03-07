TMW
Cagliari, Idrissi entrato al 78' e sostituito dopo 10 minuti: il motivo è una contusione al ginocchio
TUTTO mercato WEB
Brutte notizie per mister Pisacane, che oltre alla sconfitta deve tenere conto anche dell'infortunio di un suo giocatore. Il laterale Riyad Idrissi , entrato nel finale della gara tra Cagliari e Como (78') per aiutare i rossoblù a cercare il pareggio, è stato costretto infatti a lasciare il campo già all'88' per via di un duro contrasto di gioco.
In attesa di esami, il club sardo fa sapere che Idrissi ha riportato una contusione al ginocchio sinistro.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"