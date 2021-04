Cagliari-Parma, le formazioni ufficiali: D'Aversa rinuncia a Gervinho, Semplici punta su Pavoletti

Sfida cruciale per la lotta salvezza questa sera, con il Cagliari terzultimo che ospita il Parma penultimo alla Sardegna Arena, in una gara da dentro o fuori. Mister Semplici opta per il 3-5-2 atteso alla vigilia, con Carboni che vince il ballottaggio con Walukiewicz e completa la difesa insieme a Rugani e Godin, di fronte al vice Cragno Vicario, che ha sorpreso sei giorni fa a San Siro contro l’Inter. A centrocampo Zappa e Nandez partono sulle fasce, con Marin e Duncan al fianco di Nainggolan. Davanti, con Joao Pedro c'è Pavoletti, preferito a Simeone.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Tripaldelli, Calabresi, Klavan, Ceppitelli, Asamoah, Lykogiannis, Pereiro, Deiola, Sottil, Cerri, Simeone.

Allenatore: Semplici.

Roberto D’Aversa deve ancora fare a meno di Valentin Mihaila e opta per un attacco senza Gervinho, e con Cornelius preferito a Pellè. Insieme al danese, ecco Dennis Man, che completa il reparto offensivo con Kucka che giocherà sulla linea degli attaccanti. In difesa rientra Osorio, che gioca al fianco di Bani, completando la retroguardia con Laurini e Pezzella. A centrocampo riecco Grassi dall’inizio: l’ex Napoli in campo al fianco di Brugman e Kurtic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Kucka.

A disposizione: Colombi, Rinaldi, Alves, Dierckx, Valenti, Busi, Camara, Sohm, Traoré, Brunetta, Pellè, Gervinho, Mihaila

Allenatore: D'Aversa