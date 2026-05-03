Cagliari, Pisacane: "Orgoglioso di questi ragazzi, poste basi nell'anno zero"

“Se penso a come siamo partiti e a tante cose che sono successe nel percorso non posso che essere orgoglioso di questi ragazzi. Abbiamo affrontato un avversario di tutto rispetto, ma la prestazione mi soddisfa. Nel quotidiano vivo lo spogliatoio e posso garantire che hanno una forza d’animo e un carattere fuori dalla norma. La classifica rispecchia il lavoro che abbiamo fatto. Faremo di tutto per restare in serie A. Qualche volta forse li ho stimolati in modo eccessivo, ma non ho mai perso equilibrio e lucidità. Il campionato di serie A è difficilissimo, abbiamo perso per tanto tempo calciatori importanti e siamo riusciti a portare a casa risultati di un certo spessore a cospetto di big come la Juventus. A volte siamo inciampati, ma fa parte del gioco e non potevamo pensare di salvarci con facilità.

Da qui a un mese il campionato sarà finito e tutti torneranno a casa migliorati anzitutto come uomini. Abbiamo ragionato giornata dopo giornata, senza fare calcoli o tabelle. Le sfide mi danno adrenalina, mi piace vivere il caos e ciò che è piatto mi annoia. Meritiamo di mantenere la categoria. So che la nostra gente vuole ambire a qualcosa di ancora più importante, ma si sono poste basi importanti in un anno zero. Il futuro sarà roseo, a prescindere da Pisacane”. Queste le dichiarazioni a DAZN di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, dopo il match pareggiato a Bologna che avvicina i sardi alla salvezza.