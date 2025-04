Ufficiale Cagliari, rinnovato il contratto di Deiola. Il centrocampista si lega ai sardi fino al 2029

Il Cagliari ha annunciato di aver prolungato fino al 2029 il contratto del centrocampista Alessandro Deiola. Ecco quanto si legge nella nota ufficiale diramata dal club sardo: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Alessandro Deiola che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2029.

Identità, appartenenza, la maglia rossoblù come una seconda pelle: sardo, nato a cinquanta chilometri da Cagliari, Alessandro è cresciuto sin da bambino con il sogno di diventare un calciatore della squadra del cuore, ammirata dagli spalti dello stadio Sant’Elia. Tra sacrifici, perseveranza e passione, quel sogno è diventato realtà. Dal Settore giovanile alla prima squadra: salvezze e promozioni, emozioni, momenti difficili, gioie. Oltre 190 battaglie combattute insieme, un viaggio che continua.

9 agosto 2015: dopo un percorso nel vivaio rossoblù e la prima stagione tra i professionisti giocata fuori dall’Isola, in Toscana tra le fila del Tuttocuoio, ecco l’esordio con il Cagliari, in Coppa Italia contro la Virtus Entella (5-0). Passano solo poche settimane: il 7 settembre si gioca al Sant’Elia la prima gara della Serie B 2015/16. Un debutto memorabile per Alessandro: è proprio sua una delle quattro reti che decidono il match contro il Crotone. Le 21 presenze finali, con 2 reti e 2 assist, certificheranno il suo apporto alla vittoria del campionato.

Da lì un altro traguardo, l’esordio in Serie A, il 28 agosto 2016 contro la Roma (2-2), e una carriera che proseguirà sempre in rossoblù nonostante le brevi parentesi in altre piazze, dove giocherà in prestito una parte della stagione: Spezia (2016-17), Parma (2018-19), Lecce (2019-20) e ancora Spezia (2020-21). Ogni esperienza, una nuova tappa di crescita e maturazione, personale e calcistica. Nella stagione 2021-22 arriverà così a disputare con il Cagliari 33 gare, realizzando 4 reti: la prima in rossoblù nella massima serie, segnata contro il Milan, e quelle decisive per le vittorie contro Sampdoria, Torino e Sassuolo.

Dalle lacrime inconsolabili di Venezia a quelle di gioia incontenibile e di riscatto nella finale playoff a Bari, l’11 giugno 2023. Tra i capitani della squadra, il pronto ritorno in Serie A passa anche da lui: 31 gare giocate, 3 reti, 2 assist.

Le sue prestazioni contribuiscono così anche alla salvezza del campionato scorso: 27 match, chilometri su chilometri macinati in ogni gara, un lavoro prezioso e incessante a togliere spazi agli avversari, chiudere le linee di passaggio, recuperare palla, costantemente a supporto dei compagni. Performance garantite anche nella stagione in corso: quando chiamato in causa, Alessandro c’è sempre.

Ora un nuovo rinnovo di contratto: congratulazioni Ale, avanti insieme!".