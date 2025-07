Ufficiale Niente Italia per De Cuyper, giocherà in Premier: ecco l'annuncio del Brighton

Confermata l'anticipazione che vi abbiamo raccontato ieri qui su TuttoMercatoWeb.com: il Brighton mette a segno il colpo Maxim De Cuyper dal Club Brugge (per 20 milioni più bonus), superata la concorrenza di Milan e Roma.

L'allenatore della prima squadra maschile, Fabian Hurzeler, ha dichiarato: "Maxim è un terzino sinistro creativo con grande esperienza sia in Champions League che nel campionato nazionale. Ha un'ottima reputazione per la sua creatività e ha dimostrato la sua abilità in diversi ruoli, anche se lo vediamo principalmente impegnato a lottare per un posto da terzino sinistro con noi. Maxim arriva dopo aver vinto campionato e coppa negli ultimi anni con il Bruges, quindi è fantastico che, nonostante la giovane età, abbia chiaramente una mentalità vincente. Siamo entusiasti di lavorare con lui".

Di seguito il comunicato ufficiale del club inglese: "Siamo lieti di confermare l'ingaggio del difensore Maxim De Cuyper dalla squadra belga del Club Brugge, per termini non divulgati, subordinatamente al completamento con esito positivo di tutti i necessari processi normativi.

Il ventiquattrenne ha firmato un contratto quinquennale fino a giugno 2030 e incontrerà i suoi nuovi compagni di squadra per l'inizio della preparazione pre-stagionale questo fine settimana.

Maxim è cresciuto nelle giovanili del Bruges, esordendo tra i professionisti in un pareggio per 1-1 contro il Manchester United nei sedicesimi di finale di Europa League del 2020. Segue un prestito di due anni con la squadra belga del KVC Westerlo dal 2021 al 2023, durante il quale la squadra viene promossa in Jupiler Pro League, prima di tornare al Bruges per consolidare il suo posto nell'11 titolare.

Il Bruges ha vinto il campionato nel 2023/24, raggiungendo anche le semifinali della UEFA Europa Conference League, e la scorsa stagione ha vinto anche la Coppa del Belgio. Le prestazioni di Maxim in patria sono state premiate con il suo esordio con la nazionale maggiore del Belgio, nella vittoria per 2-0 contro il Montenegro nel giugno 2024. Da allora ha collezionato dieci presenze, segnando tre gol, e ha rappresentato il suo paese anche a livello Under-16, Under-17 e Under-19".