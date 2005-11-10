Candreva ricorda la Lazio: "È stata amore, un rapporto più viscerale rispetto all'Inter"

Ospite del podcast Fischio Finale dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese su YouTube, Antonio Candreva ha ripercorso alcuni episodi arbitrali della sua carriera. Tra questi anche il rigore conquistato con la Lazio contro il Chievo il 24 gennaio 2016: "Era rigore tutta la vita. Mi ricordo proprio che stoppo la palla, gliela tocco e lui allunga la gamba. Anche se così non me lo dai mai, vista la caduta goffa. Ma sono stato furbo e scaltro a prendermi il rigore".

Candreva: "La Lazio è stata amore"

L'ex esterno ha poi dedicato parole particolarmente significative al rapporto costruito durante gli anni trascorsi nella Capitale, mettendolo a confronto anche con la successiva esperienza all'Inter: "La Lazio è stata amore. È stato più viscerale, diretto e stretto rispetto a quello con l'Inter". Un legame speciale per Candreva, che in biancoceleste ha vissuto una delle tappe più importanti della propria carriera.