Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Antonio Candreva ha parlato del suo approdo alla Lazio e del rapporto difficile con i tifosi all'inizio: "I tifosi mi bollarono come romanista perché avevo parlato bene di Totti e De Rossi. Fui accolto con uno striscione con su scritto 'benvenuto all’inferno', e a Formello me ne dissero di tutti i colori. I compagni mi protessero".

Il 7 aprile 2012 cambiò tutto contro il Napoli: "Segnai dopo 10 minuti e andai sotto la curva nord. Fu una liberazione. Non ho mai pensato di andare via, non sarebbe stato da me. L’affetto che ho ricevuto alla Lazio non l’ho mai provato da nessun’altra parte. Ho vissuto anni straordinari. Resta il rammarico di aver perso tre finali".

L'ex esterno ha poi parlato di mister Antonio Conte, avuto sia all'Inter che in Nazionale: "Tira fuori il meglio di te. Una volta, ad Appiano, mi fermai dopo un passaggio sbagliato e lui impazzì: 'Ma che fai? Non hai più voglia'. Urlando, eh. Lui è così. A gennaio 2017 mi voleva al Chelsea". Infine un passaggio sull'addio alla Lazio: "Avevo 29 anni e svariate offerte, andar via fu difficilissimo. Mancò un po’ di chiarezza su diversi temi. Ma la storia della fascia l’ho già chiarita: non è vero che rifiutai di fare il vicecapitano".