Under 15, Candreva entra nello staff: affiancherà Redolfi come assistente di Battisti
Nuovo innesto per le Nazionali giovanili azzurre: a completare lo staff tecnico dell’Under 15 ci sarà Antonio Candreva, ex centrocampista di Juventus, Inter e Lazio – 677 presenze e 99 gol in carriera –, che ha indossato per 54 volte, realizzando 7 reti, la maglia della Nazionale, con cui ha conquistato il terzo posto nella Confederations Cup del 2013 in Brasile. Nato a Roma il 28 febbraio 1987, Candreva ha recentemente conseguito la certificazione UEFA B e ricoprirà il ruolo di assistente tecnico di Enrico Battisti, affiancando Bruno Redolfi.
