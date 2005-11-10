Candreva: "Laurienté-Gila più da espulsione". Ma Calvarese: "Il salto di Malen su Kaiki..."

Mentre la Serie A si riavvicina, in vista del settimo turno che comincerà questa sera con Frosinone-Sassuolo, si torna invece su un caso arbitrale che ha infiammato l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori: il cartellino rosso che l'arbitro Michael Fabbri ha sventolato in faccia a Donyell Malen dopo l'entrata killer su Bruno Kaiki in Como-Roma. A questo proposito l'ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese, nella puntata di 'Fischio Finale', si è confrontato con l'ex giocatore di Inter e Lazio Antonio Candreva.

"Te lo metto a paragone con quello che è successo in Sassuolo-Milan", dice Calvarese. Il riferimento va al piede a martello quasi ad altezza ginocchio rifilato da Armand Laurienté dritto su Mario Gila: "Mi ha sempre un po' disturbato la questione dell'interpretazione", riflette Candreva. Proseguendo nella riflessione: "Se c'è un regolamento... io ti dico: per me sono entrambi rossi, tutta la vita. Questo (Lauriente-Gila) è rosso più accesso in confronto a Malen. Sulla gamba così non ha senso che Lauriente entri in questa maniera. Però sono dinamiche di campo: noi vediamo solo la foto e quindi alle volte è più brutto del solito".

La spiegazione di Candreva procede: "Uno va lì al VAR oppure vede l'immagine e dice: 'Che ha combinato questo?'. Per me non aveva senso entrare con quella verve, no?". Calvarese replica: "Da arbitro per me è il contrario: vedo il salto di Malen e l'intensità, la velocità... live non riesco a percepire dove poi atterri Malen e da arbitro anche io ho pensato rosso". Discorso diverso, invece, per il caso Laurienté-Gila: "È vero che il punto di contatto è alto e brutto, però come hai detto tu il fotogramma non rende giustizia e c'è poca velocità".