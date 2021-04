Capello: "Allegri? Chi è tornato non ha fatto bene. Alla Juve qualcuno si è sopravvalutato"

L’ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus non convince Fabio Capello: “Tutti quelli che sono ritornati, parlo anche del sottoscritto, non hanno fatto molto bene - dice negli studi di Sky - se tornasse Allegri, lo farebbe in una bottega che conosce molto bene. Però mi chiedo: perché è andato via? Perché volevano qualcosa di diverso? È arrivato Sarri e non è riuscito a dipingere il quadro che voleva. Quindi la domanda è: chi è responsabile di queste scelte? Se è la dirigenza che pensa di saperne di più degli allenatori… Queste scelte di tre allenatori in tre anni mi fanno pensare che ci sia qualcuno che si è sopravvalutato. Fossi in Allegri, ci penserei”.