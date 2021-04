Capello: "Florentino Perez non vuole mai ammettere gli errori. Ora vuole Mbappé: con che soldi?"

vedi letture

Il tema Superlega resta argomento d'attualità negli studi di Sky. Fabio Capello ha parlato di Florentino Perez e del suo ruolo nel progetto: “Lui è una figura carismatica, non vuole fare mai vedere che ha sbagliato o che ha perso. Anche quando acquistava calciatori, non voleva mai ammettere l’errore. Questa volta l’errore c’è stato e grave, a livello di comunicazione. Lui però è un boss e pensa di salvare quel progetto che aveva in mente insieme ad Agnelli. Quando ero al Real, che aveva problemi finanziari, lo salvò la Comunità di Madrid, acquistando un terreno che era già di proprietà della Comunità. Stavolta non so come potranno salvarsi. La Superlega era stata un’idea di Berlusconi, ci avevo lavorato anche io: non credeva possibile di uscire dopo una sola partita, perché la Champions era diversa. C’era anche la cortina di ferro. In questo caso, tutto è cominciato quando il PSG ha acquistato Neymar dal Barcellona: i catalani. Ora le casse di tutte le squadre sono vuote, ma dal momento in cui Neymar costa 230 milioni lui chiede un ingaggio da 30 milioni e questo fa salire gli ingaggi di tutti. Ora leggo che il Real vuole comprare Neymar o Mbappé. Ma con quali soldi?”.