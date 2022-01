Capello: "Ibra determinante per il Milan, ma è anche un limite. Rinnovo? Solo lui può sapere"

"Ibrahimovic fa bene a pensare al rinnovo col Milan? Solo lui può capire se andare avanti o meno, solo lui conosce il suo fisico. Siccome è orgoglioso, prenderà una decisione saggia. C'è comunque tempo, non avrei fretta per un rinnovo. A quell'età recuperare degli infortuni è sempre complicato". Parla così Fabio Capello, intervenuto a Radio Anch'Io Sport sulle frequenze di Radio 1: "Ibra è realizzatore ma fa anche paura agli avversari, apre spazi e fa assist, avere un punto di riferimento come lui indubbiamente è un qualcosa in più. E' determinante per il Milan, certo, ma anche un limite per la squadra".