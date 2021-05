Capello: "La Juve ora è forte, al Milan è venuto il braccio. Il Napoli non avrà problemi"

Fabio Capello si è espresso sulla corsa alla Champions League che si concluderà stasera in un'intervista concessa al Corriere dello Sport: "La Juventus in questo momento è forte. Ha trovato morale, ha trovato il gioco, ha trovato la squadra. La vedo molto bene. Al Milan è venuto il braccino quando doveva vincere. Però è in trasferta e si trova meglio, affronta una squadra come l’Atalanta che vuole sempre giocare e in queste situazioni la squadra di Pioli si trasforma.

Ho fiducia nella Juve e ho fiducia anche nel Milan, spero si apprezzi questo discorso. Il Milan migliore si vede nei confronti a viso aperto. Ha avuto problemi contro avversari che si chiudono in difesa. Soprattutto quando è venuto a mancare Ibrahimovic. Napoli? Gioca in casa, dovrebbe vincere. E’ vero che il Verona è organizzato, ha un sistema di gioco preciso e assorbito dai giocatori. Non difende benissimo e si troverà davanti giocatori d’attacco molto in forma. Penso che il Napoli ce la farà".