Caressa: "Nervoso quando sento parlare chi va ai Mondiali". Costacurta: "Io mi sono girato"

Momento di amara ironia sulle frequenze di Sky Sport. Nel post partita di Pisa-Torino, dopo un’intervista con protagonista il match winner Che Adams, Fabio Caressa ha ammesso: “Devo ammettere che quando vedo calciatori scozzesi o di altre nazionali e so che loro vanno a giocare il Mondiale e noi no, un po’ di nervoso mi viene. Senza nulla di male contro di loro, intendiamoci”.

“Io mi sono girato”. Ha risposto ironicamente in studio Alessandro Costacurta. L’ex difensore, che è stato vice-commissario con Fabbricini tra il 2018 e la prima elezione di Gravina, ha sposato l’idea degli stati generali del calcio lanciata dal conduttore: “È un’idea che mi trova d’accordo”.

Caressa ha infatti proseguito la sua analisi: “Bisogna capire a chi interessa che l’Italia faccia bene. La sensazione è che dispiaccia tantissimo ai tifosi, a noi e ai nostri figli, ma che a qualcun altro non gliene freghi niente”. Sul tema è intervenuto anche Beppe Bergomi: “Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di Nazionale e club. Puoi anche cambiare presidente federale, ma ava capito quanto vogliamo bene alla Nazionale”.