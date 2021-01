Carrera su Swiderski: "Bologna, è pronto per la A. È un altro Piatek"

vedi letture

Massimo Carrera, ex allenatore dell'AEK Atene, non ha dubbi a proposito di Karol Swiderski, attaccante del PAOK che il Bologna sta provando a mettere sotto contratto: "Ha le qualità per determinare anche nel nostro campionato - ha dichiarato al Corriere dello Sport - Tra l'altro è giovane e non può altro che avere buoni margini di crescita. Lo che potrebbe essere banale accostarlo a Piatek visto ciò che ha fatto nel Genoa, ma vi assicuro che da un punto di vista tecnico gli somiglia davvero molto".