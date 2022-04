Casarin: "Manca un rigore al Milan nella gara di ieri. Braccio lui Alberto era largo e rigido"

L'ex arbitro, Paolo Casarin, ai microfoni di Radio Rai, è tornato a parlare del mancato rigore concesso al Milan per un fallo di mano di Luis Alberto nella sfida contro la Lazio di ieri sera: "Mi rifaccio a ciò che mi hanno insegnato per fare l'arbitro, cose che non si modificano mai. Una delle cose fondamentali è che la volontarietà viene meno quando il braccio è rigido. Rivedendolo alla televisione è più facile, il braccio era rigido e largo. Capisco però che la partita fosse molto difficile e non condanno nessuno. Credo che si dovesse dare il rigore".