Cassano: "Conte? Se ogni volta vince e poi va via, c'è qualcosa che non va"

vedi letture

Intervistato da Il Giornale, Antonio Cassano ha detto la sua sull’addio di un altro Antonio, Conte, all’Inter: “Chi vince ha sempre ragione. Ha fatto benissimo, ha tenuto unito il gruppo, ma aveva un solo obiettivo da centrare. L’ha fatto perché la Juve ha sbracato e il Milan ha retto finché ha potuto. Ma rifletto: se vince e va via dalla Juve, se vince e va via dal Chelsea, se vince e va via dall’Inter, c’è qualcosa che non va”.