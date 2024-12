Cassano: "Il Milan è storia e status. Cardinale sta dimostrando di essere incompetente"

vedi letture

Sempre nel corso dell'intervento per il programma Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato del Milan e di Cardinale: "Il Milan non è tuo, è della gente, glielo devono spiegare in America. Il Milan non è la Sammartinese, ma una delle squadre più importanti al mondo. Il Milan male che vada, in un anno dove va male deve lottare per vincere qualcosa. Lui che pensa 'La faccio arrivare a 5 miliardi, a 6 miliardi, a 10 miliardi', per suoi interessi.

No no. Caro Cardinale, e caro Furlani, il Milan, come ho detto tante altre volte per altre squadre, ok? Perché tu prendi il prestito, e di anno in anno quello che si ricava lo prendi e lo paghi perché non lo metti di tasca tua. Uno.

Due, è dei tifosi, Ricordiamoci. E no che tu sta in America a fare i ca**i tuoi, a fare quello che vuoi fare, i Boston Celtics, a vedere il baseball ed altre cose. Il Milan è una roba seria, e vieni a metterci la faccia e fai lavorare dei professionisti e non Furlani, che non sa dove girarsi, che non conosce le leggende del Milan. Il Milan è storia e status, come lo stai trattando e come ti stai comportando, stai dimostrando che sei incompetente".