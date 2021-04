Ceferin assicura: "Pronto a combattere il razzismo come la Superlega, con le stesse sanzioni"

La UEFA è pronta a squalificare calciatori e squadre per combattere il razzismo. Lo dichiara al Mirror il presidente Aleksander Ceferin, rispondendo a chi chiedeva perché non usasse la stessa energia vista contro la Superlega (un tema sollevato per esempio nei giorni scorsi da Bamford): “Possiamo farlo. Le sanzioni contro il razzismo possono essere le stesse. Possiamo impedire loro di partecipare alle nostre competizioni. Possiamo farlo e siamo pronti a sfruttare qualsiasi sanzione. Ne abbiamo parlato tante volte e siamo impegnati a farlo. Non sarà una lotta semplice, ma faremo qualsiasi in nostro potere. Non vogliamo razzismo, sessismo, omofobia o qualsiasi tipo di discriminazione nel calcio. Siamo pronti a tutto, abbiamo bisogno del supporto di tutti. È una cosa sociale, per questo abbiamo bisogno dell’aiuto dei governi e di tutte le istituzioni”.