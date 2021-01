Che ne sarà di Eriksen? Il mirino è puntato sulla Premier. Due possibilità a Londra

Il futuro di Christian Eriksen resta sempre centrale in casa Inter. Il danese è il grande nome in uscita per la formazione nerazzurra, l'ex giocatore del Tottenham non è più nelle idee di Antonio Conte che lo ha riciclato come regista alla bisogna ma senza concedergli le chiavi del reparto. Così il futuro sarà altrove: non si scalda lo scambio con Edin Dzeko della Roma, il mirino è sempre sulla Premier League. Il maxi ingaggio da 7.5 milioni frena il passaggio al Leicester, resiste l'idea del prestito al Tottenham mentre dall'altra parte c'è anche quella di uno scambio con l'Arsenal che porterebbe alla corte di Antonio Conte l'uruguaiano Lucas Torreira. Il giocatore è in prestito all'Atletico Madrid ma i Colchoneros sono pronti a liberarlo.