Chiellini lascia la Juventus. Per il futuro restano due strade: MLS o subito carriera dirigenziale

"Dispiace lasciare con una stagione senza vittorie dopo dieci anni". Giorgio Chiellini ha scelto e ha parlato chiaramente, ieri sera dopo il ko della Juventus contro l'Inter in finale di Coppa Italia. Lunedì saluterà lo Stadium, prima dell'ultima a Firenze contro la Fiorentina. Poi sarà già tempo di futuro, anche se ancora non è chiara quale sarà la sua nuova strada. In ballo infatti restano ancora due ipotesi, entrambe valutate e pesate con dovizia di particolari: emigrare dall'altra parte dell'oceano per una stagione di chiusura in MLS, nel caso in cui si dovesse presentare una buona soluzione. O subito via alla carriera dirigenziale con la sua Juventus, anche se in questo caso Chiellini ha già fatto capire di non volersi improvvisare e di dover prima capire, studiare, crescere.