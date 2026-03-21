Chivu torna sul silenzio stampa post Atalanta: "Gli errori degli altri non li possiamo controllare"

Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa, è tornato sul silenzio stampa post Atalanta e ha commentato il calo dell'Inter nelle ultime settimane. Queste le sue dichiarazioni:

Come mai non avete parlato dopo la partita dell'Atalanta e perché parla oggi?

"Abbiamo preso la decisione insieme per quello che è successo. Io preferisco parlare sempre di calcio e non di alibi. Abbiamo fatto qualche errore in quella partita dal punto di vista tecnico e tattico, ci siamo fatti qualche domanda senza scuse. Gli errori degli altri non li possiamo controllare".

Come spiega gli ultimi risultati? C'è stato un calo?

"C'è un po' di tutto ed è fisiologico, poi bisogna guardare quello che si è ottenuto. Dobbiamo vedere il nostro miglioramento e pensare alla nostra ambizione e qualità, consapevoli del nostro percorso e che nessuno regala nulla".

Cosa emerge dal gruppo in questo momento dal punto di vista psicologico? Che messaggio vuole lanciare ai tifosi?

"Io vedo bene i ragazzi. Quella che è stata la stagione per noi ha mostrato una squadra molto matura, i ragazzi si sono rimessi in gioco. Ora bisogna tirare fuori il meglio che abbiamo".

Rileggi qui tutte le parole di Chivu in conferenza