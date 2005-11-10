Inter, Marotta svela: "Prima di Inzaghi abbiamo visto Allegri. Chivu? Rinnoverà e non solo"

Un Double alla prima stagione da allenatore dell'Inter è quanto di meglio potesse sperare Cristian Chivu e soprattutto il presidente Giuseppe Marotta, intervenuto ai microfoni di DAZN per rispondere alle attese circa il rinnovo del tecnico romeno: "È un atto formale - la prima rassicurazione -, non è l'aspetto prioritario rispetto al programma che ci attende. Ha un contratto, lo allungheremo perché è giusto allungarlo, ha dimostrato di essere uno degli allenatori emergenti ed è giusto che abbia una gratificazione, non solo nell'allungamento, ma anche nella rivisitazione dell'aspetto economico".

Passaggio interessante nel corso della chiacchierata da parte del numero uno nerazzurro circa il retroscena di mercato che avrebbe potuto vedere Massimiliano Allegri al timone. Prima ancora dell'inizio dell'era Simone Inzaghi: "Quando si finisce un contratto con un allenatore, è giusto sentire anche altre realtà. Quando prendemmo Inzaghi, non nascondo che ci siamo incontrati con Allegri, ma lui aveva già speso più di una parola con la Juventus, dopo aver rifiutato il Real Madrid".

Marotta ha poi concluso: "Quella discussione è servita anche per capire che non ci conciliavamo per i programmi, lui giustamente li richiedeva più ambiziosi, noi in quel momento non potevamo garantirli. Il discorso si è chiuso velocemente, ma era già l'allenatore della Juventus praticamente".