Christillin sul ritorno di Allegri: "Pirlo coraggioso ad accettare la Juve. Ma Max è Max"

Il membro del consiglio della FIFA Evelina Christillin nel corso del suo intervento all'evento organizzato dal Foglio Sportivo ha parlato anche del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: "Davvero? Ma torna davvero? Lo conosco molto bene, per me è un grandissimo. Mi spiace per Pirlo che ha fatto una cosa molto coraggiosa accettando di guidare la squadra senza avere esperienze, per lui è stata una prova del fuoco, e lo ha fatto con dignità. Ma Max è Max e se torna io sono contenta e credo anche i tifosi".