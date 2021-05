City in finale, Rio Ferdinand applaude Guardiola: "Carattere e personalità, partita in totale controllo"

Il Manchester City è in finale di Champions League ed è grande la gioia di Pep Guardiola e dei suoi ragazzi per questo straordinario e storico risultato, conquistato per la prima volta. Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha commentato a BT Sport: "Si tratta di carattere e personalità, Pep ne aveva parlato. Voleva vedere questo dalla sua squadra, voleva che credesse in se stessa e giocasse come sa fare. Hanno gestito benissimo dal secondo tempo dell'andata, oggi sono stati in controllo totale. Questa è la grande differenza rispetto agli anni precedenti in Champions, nelle sfide a eliminazione diretta", ha detto a BT Sport.