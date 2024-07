Clamoroso dall'Inghilterra. Lukaku può tornare allo United in caso di fumata nera per Zirkzee

Romelu Lukaku, dopo la stagione vissuta con la maglia della Roma ed il mancato riscatto da parte dei giallorossi, continua ad essere un nome caldissimo per il mercato italiano, con Milan e Napoli che continuano ad avere in Big Rom uno dei principali obiettivi per rinforzare i propri reparti offensivi.

Da una parte il Napoli aspetta che venga concretizzata la cessione, non semplice, di Victor Osimhen. Dall'altra il Milan mantiene vivi i contatti, pur considerando Joshua Zirkzee il primo obiettivo per l'estate. Sullo sfondo però, scrive il portale britannico football.london, resta sempre e comunque il Manchester United. Per due motivi.

Il primo riguarda proprio Zirkzee. Da giorni i Red Devils hanno attivato i contatti per l'olandese, pronti a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni al Bologna e a soddisfare le richieste dell'entourage per quanto riguarda le commissioni, circa 55 milioni di euro. Nel caso in cui Zirkzee non dovesse essere raggiungibile, magari con lo stesso attaccante pronto ad accettare altre destinazioni rispetto a Old Trafford, ecco che lo United potrebbe virare proprio su Romelu Lukaku. Per il belga si tratterebbe di un ritorno, vista la sua militanza nei Red Devils dal 2017 al 2019. Una possibilità che troverebbe il favore del Chelsea, club che ha intenzione di risolvere quanto prima la questione. La richiesta dei Blues resta sempre la stessa: 38 milioni di sterline, circa 45 milioni tradotti in euro.