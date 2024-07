TMW Colpani alla Fiorentina, ci siamo: programmate per domani le visite mediche

Inizierà ufficialmente domani l'avventura alla Fiorentina di Andrea Colpani, centrocampista fortemente voluto dal nuovo allenatore gigliato Raffaele Palladino. Come vi abbiamo raccontato questo pomeriggio, il club viola ha definito l'accordo col Monza sulla base di un prestito oneroso da quattro milioni di euro con diritto di riscatto fissato a dodici.

Colpani sarà il primo innesto in mezzo al campo per la nuova stagione, il calciatore classe '99 ha anche definito i dettagli contrattuali e domani sarà in città per sostenere le visite mediche prima di sottoscrivere il contratto con la sua nuova società.

Gli altri nomi per il centrocampo della Fiorentina

Il nome di Cesare Casadei è caldo in queste ore di calciomercato, con l'ex centrocampista dell'Inter che è in uscita dal Chelsea come dimostra la mancata convocazione per la tournée negli Stati Uniti dei Blues allenati da Enzo Maresca. Nelle scorse ore si era parlato di un sondaggio per lui da parte di Napoli e Bologna, ma ad oggi la squadra maggiormente interessata sembra essere la Fiorentina di Raffaele Palladino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la Fiorentina lo sta seguendo con attenzione ma il problema potrebbe essere quello legato alla formula dell'operazione, visto che il Chelsea lo vorrebbe cedere a titolo definitivo. Occhio anche al Torino. Sandi Lovric è invece l'altra idee di mercato della Fiorentina, Il calciatore sloveno classe '98 piace alla dirigenza gigliata e negli ultimi giorni sono stati approfonditi i contatti per capire quali sono i termini economici della trattativa. L'Udinese, club legato a Lovric da altri tre anni di contratto, fa una valutazione del cartellino del centrocampista sloveno di circa dodici milioni di euro: la Fiorentina non ha affondato il colpo, la ritiene - per ora - una valutazione troppo ala. Ma il centrocampista sloveno è calciatore da monitorare per la mediana viola, insieme appunto a Colpani e Casadei.