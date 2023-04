Come nasce la Dybala Mask? La Joya racconta: "La storia parte un po' qua al Colosseo..."

"L'accoglienza a Roma? La gente qua è caldissima e incredibile. Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire questo calore". Parole di Paulo Dybala, che in una lunga intervista a DAZN ripercorre le varie tappe della propria carriera: "Sentire l’inno dei tifosi della Roma prima della partita è qualcosa di unico. Vivere una cosa del genere è come stare di fronte a un’opera d’arte".

Ecco come nasce la Dybala Mask, la tipica esultanza dell'attaccante argentino: "La storia della Dybala Mask nasce un po' qua al Colosseo. Da bambino guardavo tanti film su Roma, la città, i gladiatori. Il film 'Il Gladiatore' l’avrò visto 20 volte più o meno. Dopo un momento difficile della mia carriera da cui dovevo venire fuori in qualche maniera, ho pensato subito a questa esultanza. Alla gente è subito piaciuta e allora continuo a farla".

La scelta di Roma. "Quando Tiago Pinto ci ha contattato ed é emersa questa possibilità mi sono venute in mente queste cose (i film su Roma, la maschera del Gladiatore, ecc...) e non potevo non pensarci. Mi sono detto ‘devo far qualcosa in questa città".