Come sono cambiate le rose da 25: Torino, Mandragora e Sanabria novità in lista

Concluso il mercato, cambiano in via definitiva le rose a 25 calciatori delle squadre di Serie A. I 20 club del nostro campionato hanno comunicato alle Lega eventuali variazioni: nuove modifiche saranno possibili soltanto in casi eccezionali (per esempio, in qualsiasi momento può essere sostituito un portiere con un altro portiere). Come è cambiata la situazione delle squadre da inizio stagione a oggi? Lo abbiamo analizzato grazie alle liste disponibili sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Torino, Mandragora e Sanabria in. Non sempre liste e mercato si spiegano a vicenda: per esempio, i granata hanno ceduto in questa sessione giocatori come Segre ed Edera, che da questo punto di vista non occupavano alcuno slot, ma evidentemente non avrebbero trovato spazio. Entrano Mandragora e Sanabria.

TORINO

Rosa dei 25 a inizio stagione

Lista over 22: Ujkani, Rosati, Milinkovic-Savic, Sirigu, Bremer, Lyanco, Rodriguez, Ansaldi, Vojvoda, Murru, Nkoulou, Lukic, Gojak, Meite, Linetty, Rincon, Bonazzoli.

Lista over 22 formati in Italia: Izzo, Baselli, Belotti, Zaza.

Lista over 22 formati nel club: Segre, Edera, Verdi.

Rosa dei 25 oggi

Lista over 22: Ujkani, Milinkovic-Savic, Sirigu, Bremer, Lyanco, Rodriguez, Ansaldi, Vojvoda, Murru, Nkoulou, Lukic, Gojak

Mandragora, Linetty, Rincon, Bonazzoli, Sanabria.

Lista over 22 formati in Italia: Izzo, Baselli, Belotti, Zaza.

Lista over 22 formati nel club: Verdi.

Dentro: Mandragora, Sanabria

Fuori: Rosati, Segre, Edera, Meite