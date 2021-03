Come ti trovi al Milan? Tomori: "Ero preoccupato per la lingua ma c'è chi mi parla in inglese..."

"Come ti trovi in Italia? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha risposto anche a questa domanda: "Mi aspettavo una sfida diversa, in Italia dovevo abituarmi a cose diverse, ero preoccupato per la lingua ma c'è chi mi parla in inglese e io provo a parlare in italiano e pian piano ci stiamo trovando bene".

