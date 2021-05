Commisso non può permettersi di perdere Vlahovic. Ne va delle ambizioni della Fiorentina

Dusan Vlahovic è stato il protagonista assoluto della stagione della Fiorentina. A tre giornate dal termine del campionato, con i viola praticamente salvi, il serbo ha contribuito a 26 punti dei 38 totali segnando ben 21 reti di cui 17 solo nel 2021. Numeri stratosferici che hanno attirato gli sguardi interessati di tutti i più importanti club del mondo. In Italia, la Roma, il Milan e la Juventus, tutti e tre però impossibilitati a pensare ad un acquisto da 60 milioni di euro. Perché è questa la valutazione minima che il presidente Commisso fa del suo "diamante". Del resto, se Haaland, sicuramente più affermato e già capace di calcare palcoscenici importanti come quello della Champions, rischia di valere non meno di 150 milioni, normale pensare che un coetaneo capace di superarlo anche in numero di gol nel corso dell'anno solare, possa valere almeno 60 milioni. All'estero ci pensano in Inghilterra ma piace anche al Real Madrid e al Borussia. Per non parlare del Bayern che lo ha adocchiato come potenziale sostituto del futuro per un certo Lewandowski.

Detto questo, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di mettergli il cartellino del prezzo intorno al collo, anche perché cederlo ora, dopo averci creduto in una stagione così complicata, sarebbe non solo una sconfitta ma anche un harakiri dal punto di vista delle ambizioni future. La grande cessione è già arriva lo scorso autunno con Federico Chiesa alla Juventus, adesso Commisso dovrà fare di tutto per convincere Vlahovic a vivere al centro del progetto tecnico viola. Non sarà solo una questione di ingaggio, visto che il presidente italo-americano non si fermerà davanti a questo ostacolo, ma piuttosto servirà parlare di ambizioni di classifica, di mercato e ovviamente dell'allenatore che verrà.

In questo senso, Gattuso potrebbe certamente invogliare Vlahovic a restare almeno un'altra stagione, cosa più difficile se poi si andasse a pescare un emergente come Dionisi. Commisso dovrà fare come fece Cecchi Gori negli anni '90 con Batistuta: convincere il proprio campione a restare a suon di milioni e di campioni con cui circondarlo. Ce la farà? Non ci sono molte altre soluzioni, anche perché, come detto, non trovare l'accordo per il rinnovo (attualmente il contratto scade nel 2023) e dunque lasciarlo partire, sarebbe un segno di resa troppo grande dopo due anni di lotta per la salvezza.

Commisso è ambizioso e farà di tutto per trattenerlo, se ci riuscirà, anche i tifosi viola potranno sperare in un nuovo rinascimento, che tutti si aspettavano già l'anno scorso, ma che per tanti motivi tarda ad arrivare.