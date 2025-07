Fiorentina, Commisso su Pioli: "Dalla prima conversazione ho capito i suoi valori"

Dopo una lunga attesa per un arrivo annunciato da tempo, i tifosi della Fiorentina possono finalmente definire Stefano Pioli come il nuovo tecnico della loro squadra del cuore: nelle scorse ore il club viola ha annunciato il via del nuovo ciclo con l'ex allenatore di Al Nassr, Milan e Inter al comando.

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha così salutato l’arrivo del nuovo mister dai canali ufficiali della società: "Sono molto contento dell’arrivo di Stefano Pioli alla guida della prima squadra della Fiorentina, sin dalle prime parole che ci siamo scambiati, ho trovato nel Mister valori umani e voglia di lottare per questo Club e questa città che conosce così bene e alla quale è profondamente legato. Io, la mia famiglia e tutta la Fiorentina diamo il bentornato a Stefano augurandogli il meglio per questa nuova avventura in maglia viola".

Contestualmente all'annuncio, è stato reso noto anche lo staff del tecnico che sarà composto da 12 persone. Di seguito l'elenco.

- Tarozzi Andrea – Allenatore in seconda

- Pioli Gianmarco – Collaboratore tecnico

- Fioranelli Jesse Andrea – Collaboratore tecnico

- Taddei Riccardo – Collaboratore Tecnico

- Nizelik Aleksandr - Collaboratore Tecnico

- Osti Matteo – Preparatore Atletico

- Peressutti Roberto – Preparatore Atletico

- Butini Alessio - Preparatore Atletico

- Vignali Martino – Match Analyst

- Tordi Andrea - Match Analyst

- Bianchi Giorgio – Preparatore Portieri

- Dall’Omo Alessandro – Preparatore Portieri