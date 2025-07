Nico Gonzalez è l'ennesima vittoria di Commisso sulla Juventus?

La Juventus ha messo in vendita Nico Gonzalez. Per la terza volta - su tre, verrebbe da dire - sembra che abbia avuto ragione Rocco Commisso. All'inizio è stato con Federico Chiesa che, a onor del vero, ha fatto un Europeo straordinario trascinando l'Italia alla vittoria, ma è stato pur sempre un acquisto costosissimo per i bianconeri e che ha deciso una Coppa Italia (quella del 2021, appunto, in quell'anno più che meritevole), ma poi si è arreso a diversi infortuni. Cinquanta e passa milioni di euro e ceduto per circa 12.

Poi Dusan Vlahovic, con cifre da capogiro. 75 milioni per lui, 11 per gli agenti, 15 per lui alla firma che sono stati spalmati sugli ultimi due anni di contratto. Un'operazione da 100 milioni di euro (180 con lo stipendio) che ora assomiglia tanto a un errore di battitura ma che, in realtà, porta la Juventus a fare i conti con il suo centravanti a dodici mesi dalla scadenza.

Ora, appunto, Nico Gonzalez. Un anno fa, dopo la Copa America, chiedeva di essere lasciato libero. O meglio, di potere andare alla Juventus per guadagnare 3,5 milioni di euro e sperare di vincere il campionato. Ha fatto maluccio, ma il trasferimento è da 33 milioni più 5 di bonus. Insomma, Commisso solo per i suoi tre tenori ceduti alla Juve ha guadagnato più di 160 milioni di euro. "It's been a pleasure doing business with you", starà pensando il presidente viola.