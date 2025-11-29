Como da red carpet: Nico Paz show, la reazione degli attori Fassbender e Pine al Sinigaglia

Como in ghingheri per ospitare due star del cinema americano. Ieri sera al Sinigaglia, in occasione del match contro il Sassuolo, sono tornati a fare visita a distanza di un anno due vip come Michael Fassbender e Chris Pine: il primo attore, produttore e pilota automobilistico di fama internazionale, il secondo invece celebre per i suoi ruoli in Star Trek e Wonder Woman.

Dolce ritorno. Entrambi sono tornati a visitare le rive del Lago, per divertirsi grazie allo spettacolo offerto dai giovani di Fabregas. Fassbender aveva vissuto l'esperienza "mistica" del Sinigaglia già l'anno scorso per Como-Roma del 15 dicembre 2024 insieme a Keira Knightley e Adrien Brody. Pine invece si era accomodato nelle tribune d'onore dello stadio casalingo dei lariani per Como-Fiorentina (24 novembre 2024) con Benedict Cumberbatch e Sophie Hunter. "È stato un onore accoglierli nuovamente per un’altra serata speciale sotto le luci del Sinigaglia", la nota dedicata dal club lombardo.

Super show. Ha strappato più di un sorriso la reazione di entrambe le star del grande schermo statunitense alla rovesciata plastica di Nico Paz nel primo tempo su suggerimento di Jesus Rodriguez: gesto tecnico cristallino del numero 10 del Como che ha sfiorato per poco il gol dell'anno, se non fosse stato per il salvataggio di Muric in calcio d'angolo. Come hanno reagito Fassbender e Pine? Un grido di frustrazione per il primo, che avrebbe preferito un esito diverso per la prodezza dell'argentino scuola Real Madrid, stupore e bocca aperta invece per l'ultimo.