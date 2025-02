Ufficiale Como, ecco anche Vojvoda dal Torino. Fabregas felice: "Sarà prezioso per la difesa"

Ufficiale l'ennesimo acquisto del Como, protagonista di questo mercato di gennaio in Serie A, che ha annunciato l'arrivo di Mergim Vojvoda (30 anni) dal Torino.

Di seguito la nota ufficiale del club lariano in merito all'acquisto di Vojvoda: "Il Como 1907 è lieto di confermare l’ingaggio di Mërgim Vojvoda con un contratto fino al 2028. L’esperto difensore arriva in biancoblù dal Torino, dove ha collezionato oltre 100 presenze. Nato a Liegi, in Belgio, Vojvoda ha fatto la gavetta nello Standard Liegi prima di affermarsi nella Pro League belga con il Royal Excel Mouscron. Le sue prestazioni gli sono valse il ritorno allo Standard Liegi, dove si è affermato come terzino affidabile e versatile. Di nazionalità kosovara, Vojvoda è stato una figura chiave per la sua nazionale da quando ha debuttato nel 2016, accumulando oltre 60 caps".

L’allenatore Cesc Fàbregas ha commentato: “Mërgim porta esperienza, tenacia e solidità difensiva alla nostra squadra. La sua capacità di operare in più ruoli difensivi e la sua esperienza in Serie A saranno preziose per continuare a rafforzare la nostra linea arretrata”.

Mërgim Vojvoda ha condiviso la sua eccitazione per l’arrivo al Como 1907, affermando: “Sono felice e orgoglioso di essere qui e pronto per aiutare la squadra. La Serie A è un campionato non semplice, ma credo che la squadra abbia abbastanza qualità, ho parlato con il mister e sono qui per lavorare per il progetto.”