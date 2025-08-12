Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Inter Women, Tironi rinnova e passa al Bologna. Dove vanno Martiskova e Cavallin dalla Juve

Oggi alle 14:34Calcio femminile
di Claudia Marrone

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Inter Women "comunica la cessione di Carolina Tironi: l’attaccante classe 2006 si trasferisce al Bologna a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. Contestualmente Carolina ha firmato il rinnovo di contratto con il nostro club fino al 30 giugno 2028".

Ma anche la Juve trova l'accordo con il club falsineo per due prestiti, resi noti dalla società rossoblù: "Michaela Martišková, nata il 23 febbraio 2006 a Partizánske (Slovacchia), è un’attaccante di piede destro. Questa è la sua prima esperienza all’estero, dopo una prima fase di carriera che l’ha vista vestire le maglie delle squadre miste di TJZK Urmince (2013-2019) e MFK Topvar Topoľčany (2019-2021). Dopodiché è passata alle formazioni prettamente femminili di FC Spartak Trnava (2021-2024) e, nell’ultima annata, Slovan Bratislava: con entrambe è arrivata in finale della Slovak Women’s Cup. Nonostante la giovane età è già stata inserita nella top-11 della stagione nella Slovak League. Il suo percorso di crescita sta prevedendo anche le convocazioni con le selezioni giovanili nazionali, partite dall’Under 15, proseguite in Under 17 e ora arrivate all’Under 19. «Dopo il mio approdo in Italia, la prima idea era quella di fare un’esperienza in prestito: l’offerta del Bologna era la più interessante», confida Michaela. «Le mie caratteristiche sono fisicità, fare gol e giocare spalle alla porta». Martiskova si lega al Bologna Women fino al 30 giugno 2026 in prestito dalla Juventus F.C.

Cecilia Cavallin, nata il 4 novembre 2004 a Varese, è un esterno di piede destro entrata nel mondo del calcio solo a 14 anni, dopo sei in cui ha praticato atletica. Tra il 2018 e il 2021 ha giocato al Ceresium Bisustum, per poi passare al Città di Varese ed entrare nel panorama della Serie B, prima al Pavia Academy e poi al Chievo, nell’ultima stagione. Nel suo palmares vanta un Torneo delle Regioni 2023 con la Lombardia e l’ingresso nella Nazionale Under 23 azzurra: «Sentivo la necessità di mettermi alla prova in una grande società, porto velocità e la facilità di dribbling», dice Cecilia. Cavallin firma un accordo con il Bologna Women fino al 30 giugno 2026 in prestito da Juventus F.C".

Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Lookman mal consigliato ed errori vari: come far perdere a tutti un sacco di tempo. Isak, Gigio & Co: volenti o nolenti, siamo nell’era della Superlega
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?