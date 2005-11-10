Como, Fabregas e il mancato rosso a Wesley: "Ndicka non avrebbe mai preso Diao"

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro la Roma: "Questo 0-0 è una occasione persa o va bene? Dipende da che persona sei: persona positiva o negativa. La Roma è la squadra più in forma del campionato, un allenatore che ha una identità incredibile, abbiamo fatto la nostra miglior partita contro una squadra di Gasperini per 60 minuti, serve un coraggio incredibile contro chi ti viene a pressare uomo a uomo a tutto campo. Manca un po' di maturità nella scelta finale, nel capire quando si deve andare fuori, quando dentro. Ma in partite così abbiamo rischiato di più in passato, forzando giocate e prendendo contropiede, oggi non è successo".

La sosta lunga è difficile?

"Normale sì, la partita per 60 minuti è stata bella, fra due squadre che si rispettavano e volevano proporre qualcosa offensivamente. Abbiamo gente che ha viaggiato per il mondo, come la Roma, cose da gestire. Da qui la scelta di Kaiki, Caqueret, Perrone, gente che è stata qua con noi, ha riposato e capito meglio che partita volevamo fare".

Sul rosso a Malen e il mancato rosso a Wesley?

"Su Malen non l'ho vista era lontano, ho visto meglio Wesley che ha toccato Diao, Ndicka non lo prende mai per me, quindi per me è rosso. Se fossi stato io ok, ma Ndicka non avrebbe mai preso Diao in corsa. Per questo ci sono rimasto un po' così così, ma m è piaciuta molto la riunione con gli arbitri fatta due settimane fa e come stanno gestendo le cose, andiamo avanti".