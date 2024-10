Como, Fabregas: "Oggi dobbiamo dare il massimo, Lazio in forma"

Quasi tutto pronto per l'inizio della gara tra Como e Lazio. Ai microfoni di DAZN è intervenuto il tecnico Cesc Fabregas: "La Lazio è una delle squadre più in forma del campionato, dobbiamo fare una grande partita. Pedro è un giocatore che ha fatto carriera al massimo livello: chi non lo conosce, non segue il calcio, è un giocatore esperto e sono contento per la sua presenza dal 1'. Paz deve aiutare ma ho tanta fiducia, ha disputato una buona partita contro il Toro. Mazzitelli serve per questo genere di partite. Quando i giocatori non scendono in campo, chiedono spesso spazio: oggi c'è l'occasione per tutti. Penso che le statistiche ci sorridano: dobbiamo portare a casa più punti. Totti è stato un giocatore riferimento per tanti e resta una leggenda e un giocatore di alto livello: non abbiamo, però, pensato a lui.".

Le formazioni ufficiali di Como-Lazio:



Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni